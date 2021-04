Covid, Galli: “Profondamente sbgaliato riaprire le scuole” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – ”Nel momento in cui i bambini, necessariamente non vaccinati, li mandiamo a scuola sembra difficile che questo sia un modo per arginare l’infezione…”. Queste le parole del prof. Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sulla riapertura delle scuole. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – ”Nel momento in cui i bambini, necessariamente non vaccinati, li mandiamo a scuola sembra difficile che questo sia un modo per arginare l’infezione…”. Queste le parole del prof. Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sulla riapertura delle scuole.

