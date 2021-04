Covid-19 | tutta la Francia in zona rossa | lo annuncia Macron

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Macron: 'Tutta la Francia in zona rossa, scuole chiuse per tre settimane' #Francia - renatobrunetta : Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito @FunzPub, il pacchetto normativo contenuto nel dl Covid prevede… - nzingaretti : Bene il #Lazio che torna zona arancione. Un altro risultato di tutta la nostra comunità. Teniamo alta la guardia pe… - arquer12 : RT @ChiodiDonatella: #BORISJOHNSON: ZERO MORTI #COVID19 E QUASI TUTTA L'#INGHILTERRA VACCINATA Qui si baloccavano con #primule e #banchia… - Martina95190659 : RT @ChiodiDonatella: #BORISJOHNSON: ZERO MORTI #COVID19 E QUASI TUTTA L'#INGHILTERRA VACCINATA Qui si baloccavano con #primule e #banchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutta

Per tre giornate, esattamente da sabato 3 a lunedì 5 aprile , l'Italia si ritroveràin ... Decreto7 - 30 aprile, ok Cdm/ Riaperture, stop a zone gialle e no vax sanitari Il principale ...A causa delci siamo impoveriti". "Tremila euro di stipendio - dice la moglie di Biot - non bastavano più per mandare avanti una famiglia con 4 figli, 4 cani, la casa di Pomezia ancorada ...A causa del Covid ci siamo impoveriti, lo sa ... ma non bastavano più per mandare avanti una famiglia con 4 figli 4 cani, la casa di Pomezia ancora tutta da pagare, 268mila euro di mutuo, 1.200 al ...L'appello di Alberto Colomb, coordinatore delle Valli Olimpiche per Forza Italia: "Mi affido alla saggezza del Presidente Draghi per evitare la fuga degli italiani all'estero". Concetto ribadito anche ...