Così Russia e Israele provano a guadagnare dal blocco del canale di Suez

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’incidente neldiche la scorsa settimana ha bloccato per sei giorni più del 10 percento del commercio mondiale, ha riacceso l’interesse a livello internazionale sulle possibili rotte alternative per gli scambi tra oriente e occidente, rilanciando progetti ambiziosi che mirano a ridisegnare i flussi degli scambi internazionali. Passaggi come ildirappresentano per i paesi che li controllano una fonte sicura di valuta estera, oltre a potenziali vantaggi geopolitici. Il solo Egitto ottiene circa 6 miliardi di dollari in ricavi annui daldi, in cui transita il 13 percento del commercio marittimo e il 10 percento delle spedizioni via mare di petrolio, a fronte degli oltre 2,5 miliardi annui generati daldi Panama, in cui ...