Conte si presenta al M5S | «Sono qui per rifondare»

(Di giovedì 1 aprile 2021) «Rappresentiamo ancora una volta la parte di paese che vuole il cambiamento», dice il reggente Vito Crimi, passando il testimone del comando a «una persona che vuole il bene del paese ma anche il bene del M5S». In questo modo avviene il passaggio di testimone con Giuseppe. Il quale per prima cosa invita i convenuti a essere orgogliosi di quanto fatto, «nonostante errori ed ingenuità» per aver costruito un paese «più civile, più verde e più solidale».rivendica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Oggi sono qui con voi anche perché dietro sollecitazione di tantissimi di voi ho deciso di cimentarmi in questa sfida complessa e affascinante - annuncia- Con un concetto forte, ben preciso: ...GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE1 -E BETTINI, UN AMORE SENZA FINE - DOMANI L'AVVOCATO DI PADRE PIOLA BOZZA DEL SUO PROGETTO DI RIFORMA DEL M5S - GLI FARA' DA SPALLA BETTINI (CHE HA FATTO PACE CON D'ALEMA E S'AVVICINA A ...In questo modo avviene il passaggio di testimone con Giuseppe Conte. Il quale per prima cosa invita i convenuti a essere orgogliosi di quanto fatto, «nonostante errori ed ingenuità» per aver costruito ...Un riferimento neanche troppo mascherato proprio all’associazione Rousseau, presieduta da Davide Casaleggio, che solo poche settimane fa ha presentato un suo manifesto autonomo dal titolo ControVento.