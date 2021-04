Conte ai Cinque stelle | Rifondare il movimento

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Proporrò una carta dei principi e dei valori, in modo che chi vorrà aderire a questa nuova forza politica non abbia dubbi sulla sua identità”, ha detto l’ex premier Giuseppeparlando all’assemblea del M5s. Nel, ha detto, “dobbiamo partire da 2 punti solidi: una proposta che definisca una chiara identità politica e una proposta per dotare ildi razionalità organizzativa, coinvolgendo le varie organizzazioni territoriali e della società civile in modo stabile”.ilnon è“un restyling, non è puntare a un marketing politico”, è avere l’obiettivo di una concreta opera di rigenerazione” senza rinnegare il passato.