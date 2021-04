Come leggere i dati Covid: ecco in quali Regioni diminuiscono i ricoveri (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Piemonte guida la lista delle Regioni con il maggior numero di ricoveri ogni 100mila abitanti, mentre le Marche quella per l’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva. Migliorano invece i dati su ricoveri e terapie intensive in Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Umbria e provincia di Bolzano. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni. I dati Regione per Regione: ricoveri, terapie intensive e morti su 100mila ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Piemonte guida la lista dellecon il maggior numero diogni 100mila abitanti, mentre le Marche quella per l’incidenza deiin terapia intensiva. Migliorano invece isue terapie intensive in Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Umbria e provincia di Bolzano. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse. IRegione per Regione:, terapie intensive e morti su 100mila ...

