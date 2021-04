Chiara Nasti | l’accusa di plagio insospettisce | “sii te stessa” | con chi ce l’ha?

Advertising

matuttappostoh : chissà quanti indignati arriveranno sulle mie storie instagram parlandomi di quanto siano fantastiche chiara nasti,… - Canieuest96 : RT @acquasumartex: e le frecciate continuano, chiara nasti ti adoro - Canieuest96 : Invece di insultare Chiara Nasti perché ha fatto il costume 3 anni prima della vostra beniamina, andate a contare t… - laura03514599 : RT @perchetendenzat: “ Chiara Nasti “: CHI???????????? #SalottoSalemi #prelemi - princiau10 : RT @perchetendenzat: “ Chiara Nasti “: CHI???????????? #SalottoSalemi #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Gossip e TV

La nota fashion blogger interviene e dice la sua riguardo le ultime notizie che vedono l'ex gieffina accusata di aver copiato modelli dal brand Plum Ethérée L'articolocontro Giulia Salemi sulla questione 'costumi copiati' proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...fa workout sui social e lancia così un appello "provocante" ai propri follower: "Che dite di farlo con me??" Tra le web influencer più attive su Instagram nelle? L'articoloe ...Chiara Nasti interviene e si scaglia contro Giulia Salemi. Non si tratta di un duro attacco, ma la fashion blogger napoletana fa notare la sua disapprovazione. In queste ultime ore, l’influencer è ...A "distrarlo" ci pensa la sua nuova fidanzata. L'influencer napoletana Chiara Nasti per la quale Zaniolo sembra proprio aver perso la testa. I due stanno diventando, giorno dopo giorno ...