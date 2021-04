Calcio femminile | la finale del Mondiale 2023 si giocherà a Sidney

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Fifa ha reso noto che sarà Sydney la sede delladella Coppa del Mondo, con Auckland che invece ospiterà la gara di apertura. Il torneo con 32 squadre al via sarà ospitato da nove città e 10 stadi in Australia e Nuova Zelanda. Ogni paese ospiterà anche una semi. Le città ospitanti saranno Brisbane, Melbourne, Adelaide e Perth in Australia e Dunedin, Hamilton e Wellington in Nuova Zelanda. La Coppa del Mondo “rafforzerà la nostra già solida reputazione di leader mondiali nello sport“, ha commentato il ministro per le donne Marise Payne. “Sarà una piattaforma per ispirare le ragazze di tutta l’Australia – ha proseguito -.. Impareranno che con coraggio, concentrazione e determinazione, possono raggiungere qualsiasi obiettivo nello sport o nella vita“. La Coppa del ...