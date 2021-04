Cagliari-Verona, Juric: “Primo obiettivo è la salvezza. Dieci finali: dovremo morire sul campo” (Di giovedì 1 aprile 2021) Ivan Juric ha parlato a due giorni di distanza da Cagliari-Verona, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha esordito facendo il conto degli infortunati: “Non c’è nessuno che torna, degli infortunati. Gunter ha preso una botta al polpaccio, ma ci abbiamo messo tempo per recuperarlo e non ci sarà. Kalinic non lo vedo in condizione e non sarà convocato, Vieira non ancora, Colley sì. Dei nazionali qualcuno ha giocato e qualcuno ha riposato molto, penso a Lazovic e Ilic. Mi sembra però che siano tornati abbastanza bene”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUGLI OBIETTIVI E LA CONDIZIONE – “Ci sono Dieci partite, e il Primo obiettivo deve essere salvarsi il prima possibile. Quello che ho notato da un po’ di tempo è una certa stanchezza mentale in ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ivanha parlato a due giorni di distanza da, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha esordito facendo il conto degli infortunati: “Non c’è nessuno che torna, degli infortunati. Gunter ha preso una botta al polpaccio, ma ci abbiamo messo tempo per recuperarlo e non ci sarà. Kalinic non lo vedo in condizione e non sarà convocato, Vieira non ancora, Colley sì. Dei nazionali qualcuno ha giocato e qualcuno ha riposato molto, penso a Lazovic e Ilic. Mi sembra però che siano tornati abbastanza bene”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUGLI OBIETTIVI E LA CONDIZIONE – “Ci sonopartite, e ildeve essere salvarsi il prima possibile. Quello che ho notato da un po’ di tempo è una certa stanchezza mentale in ...

