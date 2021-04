Britney Spears: «Dopo “Framing” ho pianto due settimane» (Di giovedì 1 aprile 2021) Il titolo del documentario che il New York Times ha prodotto insieme a Hulu non ricorre mai, fra le parole di Britney Spears. Ma il suo lascito, il peso di un prodotto che ha costretto la popstar a rivivere ogni suo tormento, è tutto lì, nello sconforto palesato, nella tristezza. «La mia vita è sempre stata oggetto di grandi speculazioni. Sono stata osservata e giudicata per tutta la mia esistenza. Sono stata alla mercé di tutti, attraverso le mie esibizioni. Ci vuole grande forza per fidarsi dell’Universo quando si è così vulnerabili a causa del giudizio, degli insulti, dell’imbarazzo costante cui i media mi hanno sottoposto e ancora mi sottopongono», ha scritto online Britney Spears, parlando per la prima volta dello stato d’animo che Framing Britney Spears, la costante pressione dei media, il giudizio di una società convita di conoscerla le ha causato. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Il titolo del documentario che il New York Times ha prodotto insieme a Hulu non ricorre mai, fra le parole di Britney Spears. Ma il suo lascito, il peso di un prodotto che ha costretto la popstar a rivivere ogni suo tormento, è tutto lì, nello sconforto palesato, nella tristezza. «La mia vita è sempre stata oggetto di grandi speculazioni. Sono stata osservata e giudicata per tutta la mia esistenza. Sono stata alla mercé di tutti, attraverso le mie esibizioni. Ci vuole grande forza per fidarsi dell’Universo quando si è così vulnerabili a causa del giudizio, degli insulti, dell’imbarazzo costante cui i media mi hanno sottoposto e ancora mi sottopongono», ha scritto online Britney Spears, parlando per la prima volta dello stato d’animo che Framing Britney Spears, la costante pressione dei media, il giudizio di una società convita di conoscerla le ha causato.

