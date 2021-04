Birmania: Save the Children, 43 bambini uccisi finora (Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno 43 bambini sono stati uccisi dalle forze armate in Birmania dal colpo di stato militare di febbraio: lo denuncia Save the Children, aggiungendo che la vittima più piccola aveva appena 6 anni. L'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno 43sono statidalle forze armate indal colpo di stato militare di febbraio: lo denunciathe, aggiungendo che la vittima più piccola aveva appena 6 anni. L'...

Birmania: bomba molotov contro la sede del partito di Aung San Suu Kyi Sale la conta dei morti: 34 in poche ore Altri 34 morti sono stati registrati ieri in Birmania, un ... Sono almeno 20 infatti, secondo Save the Children, i minori di 18 anni uccisi finora dall'esercito ...

Le voci del Myanmar: “Tra le pallottole, gridiamo alla libertà. Vogliamo giustizia. Vogliamo libertà” “Era il primo giorno di Febbraio. Non sapevo cosa stesse succedendo nel resto del paese, la notizia non era ancora arrivata da noi perché la linea telefonica non funzionava. Poi, all’una del pomeriggi ...

