Biot non risponde al gip: "Sono frastornato ma pronto a chiarire" (Di giovedì 1 aprile 2021) Lorenzo Vita L'ufficiale di Marina si avvale della facoltà di non rispondere. Nel colloquio di garanzia chiesti i domiciliari. Intanto Sono partiti i due funzionari russi espulsi Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato per aver venduto documenti classificati ai russi, si avvale della facoltà di non rispondere. "Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione" ha detto il capitano di fregata difeso dall'avvocato Roberto De Vita, e, come riportato da AdnKronos, "ha chiesto tempo per raccogliere le idee" prima dell'interrogatorio con gli inquirenti. Il legale dell'ufficiale, durante l'onterrogatorio di garanzia nel carcere romano di Regina Coeli, ha poi chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari. Il gip ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Lorenzo Vita L'ufficiale di Marina si avvale della facoltà di nonre. Nel colloquio di garanzia chiesti i domiciliari. Intantopartiti i due funzionari russi espulsi Walter, l'ufficiale di Marina arrestato per aver venduto documenti classificati ai russi, si avvale della facoltà di nonre. "e disorientato mala mia posizione" ha detto il capitano di fregata difeso dall'avvocato Roberto De Vita, e, come riportato da AdnKronos, "ha chiesto tempo per raccogliere le idee" prima dell'interrogatorio con gli inquirenti. Il legale dell'ufficiale, durante l'onterrogatorio di garanzia nel carcere romano di Regina Coeli, ha poi chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari. Il gip ...

