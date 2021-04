“Benvenuto Lorenzo!” Fiocco azzurro per l’attrice | mamma per la prima volta | “Che affetto | grazie a tutti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Una notizia meravigliosa per un’attrice molto amata dal pubblico. Nonostante la sua giovanissima età, è già diventatae ha voluto annunciare la grandiosa novità ai suoi follower di Instagram. Ovviamente siamo certi che ci sarà stato il tripudio nella sua direct, con migliaia di fan che l’avranno inondata di auguri e congratulazioni. Aveva annunciato la gravidanza qualche tempo fa, adesso sono finalmente trascorsii mesi e ha dato alla luce un meraviglioso bebè. In una intervista, rilasciata qualche anno fa a ‘Di Più’, aveva affermato per quanto riguarda i suoi aspetti privati e professionali: “Sto mettendo da parte i soldi che guadagno, che sono vincolati in un conto cui potrò accedere quando sarò maggiorenne, per iscrivermi a una scuola di recitazione., però, voglio diplomarmi. Se dovesse ...