Atalanta, Zapata suona la carica: "Non scelgo tra Champions e Coppa Italia. Inter? Non la più forte"

Duvan Zapata ha rilasciato un'Interessante Intervista alla Gazzetta dello Sport, a cui l'attaccante colombiano dell'Atalanta ha raccontato le sue sensazioni verso il finale di stagione. "Avevo bisogno di restare a Zingonia a lavorare, giocando spesso non si fa il lavoro a secco – ha sottolineato il bomber nerazzurro – Muriel? E' fortissimo Lucho, giochiamo insieme oppure no, sono modi diversi di giocare ma sicuramente se siamo entrambi in campo abbiamo più profondità." L'Atalanta è impegnata nella lotta per un posto in Champions, ma allo stesso tempo si giocherà anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus. "Non scelgo una delle due cose, voglio tutto – spiega Zapata – In campionato è in testa ...

