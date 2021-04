AstraZeneca, Asl Lazio bloccano i vaccini per professori e vigili (ma dosi in arrivo alle 14) (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel Lazio lo stop generalizzato alle vaccinazioni sembra scongiurato in zona Cesarini. «La consegna della fornitura AstraZeneca agli hub vaccinali è prevista per oggi pomeriggio... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 aprile 2021) Nello stop generalizzatovaccinazioni sembra scongiurato in zona Cesarini. «La consegna della fornituraagli hub vaccinali è prevista per oggi pomeriggio...

Advertising

bizcommunityit : AstraZeneca, Asl Lazio bloccano i vaccini per professori e vigili (ma dosi in arrivo alle 14) - infoiteconomia : AstraZeneca in ritardo: le Asl nel Lazio bloccano i vaccini per professori, bidelli e vigili urbani - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #VaccinoCovid #Lazio, #AstraZeneca in ritardo: le Asl bloccano i vaccini per insegnanti e agenti - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #VaccinoCovid #Lazio, #AstraZeneca in ritardo: le Asl bloccano i vaccini per insegnanti e agenti - RassegnaZampa : #VaccinoCovid #Lazio, #AstraZeneca in ritardo: le Asl bloccano i vaccini per insegnanti e agenti -