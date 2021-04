Assegno unico figli 2021: arrivata l'approvazione dal Senato (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 30 marzo 2021, il disegno di legge-delega per l'Assegno unico figli 2021 ha ricevuto il via libera definitivo in Senato dopo essere già passato alla Camera la scorsa estate. Si tratta di un passaggio fondamentale avvenuto con 227 sì, 4 astenuti e nessun no. A questo punto possono quindi essere definiti i decreti attuativi in maniera tale che la novità possa partire il 1° luglio 2021. Ricordiamo che anche questa volta i decreti attuativi dovranno arrivare entro 30 giorni dall'approvazione al Senato. Assegno unico figli 2021: i dettagli L'Assegno unico 2021 dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° luglio secondo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 30 marzo, il disegno di legge-delega per l'ha ricevuto il via libera definitivo indopo essere già passato alla Camera la scorsa estate. Si tratta di un passaggio fondamentale avvenuto con 227 sì, 4 astenuti e nessun no. A questo punto possono quindi essere definiti i decreti attuativi in maniera tale che la novità possa partire il 1° luglio. Ricordiamo che anche questa volta i decreti attuativi dovranno arrivare entro 30 giorni dall'al: i dettagli L'dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° luglio secondo ...

