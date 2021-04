Articolo 18, la Consulta boccia la ‘riforma Fornero’: “Incostituzionale” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – La parte della ‘riforma Fornero’ che modifica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è incostituzionale. A stabilirlo, la sentenza n. 59 della Corte Costituzionale che stabilisce che la reintegrazione del lavoratore, licenziato per motivi economici ritenuti “inconsistenti” dal giudice, non possa avere “carattere facoltativo” per non “ledere il principio di eguaglianza” previsto dall’articolo 3 della Costituzione. La ‘riforma Fornero’ modificava infatti il testo sostituendo “applica altresì” con “può altresì applicare”, lasciando quindi al giudice uno spazio di discrezionalità che, nei casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, non è previsto. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – La parte della ‘riforma Fornero’ che modifica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è incostituzionale. A stabilirlo, la sentenza n. 59 della Corte Costituzionale che stabilisce che la reintegrazione del lavoratore, licenziato per motivi economici ritenuti “inconsistenti” dal giudice, non possa avere “carattere facoltativo” per non “ledere il principio di eguaglianza” previsto dall’articolo 3 della Costituzione. La ‘riforma Fornero’ modificava infatti il testo sostituendo “applica altresì” con “può altresì applicare”, lasciando quindi al giudice uno spazio di discrezionalità che, nei casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, non è previsto.

