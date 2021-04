Apertura delle scuole in sicurezza: arriva dalla Corea il progetto che aiuta a mantenere le distanze grazie al colore (Di giovedì 1 aprile 2021) Un progetto replicabile in tutte le scuole dove colori e forme regolano i flussi per guidare gli spazi d’ingresso e garantirne la sicurezza. Questa l’iniziativa che arriva da Noroo Milan Design Studio per aiutare gli Istituti, anche in previsione di campi estivi, a riaprire in sicurezza grazie al colore e che è sponsorizzata dal Gruppo Boero, leader nel settore dei prodotti vernicianti per l’edilizia e lo yachting. Dopo aver realizzato lo studio in due scuole dell’infanzia (Dino Villani e l’Asilo Nido Guerzoni), il progetto prosegue anche in altre tre strutture milanesi: la Scuola Olmi Marie Curie, la Giacomo Leopardi e l’Istituto Comprensivo Cinque Giornate. “La Corea del Sud ha dimostrato di essere ... Leggi su newsagent (Di giovedì 1 aprile 2021) Unreplicabile in tutte ledove colori e forme regolano i flussi per guidare gli spazi d’ingresso e garantirne la. Questa l’iniziativa cheda Noroo Milan Design Studio perre gli Istituti, anche in previsione di campi estivi, a riaprire inale che è sponsorizzata dal Gruppo Boero, leader nel settore dei prodotti vernicianti per l’edilizia e lo yachting. Dopo aver realizzato lo studio in duedell’infanzia (Dino Villani e l’Asilo Nido Guerzoni), ilprosegue anche in altre tre strutture milanesi: la Scuola Olmi Marie Curie, la Giacomo Leopardi e l’Istituto Comprensivo Cinque Giornate. “Ladel Sud ha dimostrato di essere ...

