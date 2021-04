A quando la prenotazione vaccino Covid in Lombardia su piattaforma Poste e come procedere (Di giovedì 1 aprile 2021) Per il via alla prenotazione vaccino Covid in Lombardia tramite la nuova piattaforma delle Poste manca davvero pochissimo. Esattamente fra due giorni, ossia da sabato 3 aprile, si potrà provvedere con la propria adesione al programma finora contrassegnato da numerosissimi problemi proprio nella regione governata da Attilio Fontana. Molti lombardi hanno avuto a che fare con numerosissimi problemi scaturiti dalla gestione delle prenotazioni da parte della società Aria fino a questo momento. In effetti, tra comunicazioni non pervenute e luoghi di somministrazione ben distanti dalla residenza dei cittadini, non si è potuto fare altro che abbandonare il sistema originario di gestione a favore di quello delle Poste, nella speranza anche di recuperare il tempo perduto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Per il via allaintramite la nuovadellemanca davvero pochissimo. Esattamente fra due giorni, ossia da sabato 3 aprile, si potrà provvedere con la propria adesione al programma finora contrassegnato da numerosissimi problemi proprio nella regione governata da Attilio Fontana. Molti lombardi hanno avuto a che fare con numerosissimi problemi scaturiti dalla gestione delle prenotazioni da parte della società Aria fino a questo momento. In effetti, tra comunicazioni non pervenute e luoghi di somministrazione ben distanti dalla residenza dei cittadini, non si è potuto fare altro che abbandonare il sistema originario di gestione a favore di quello delle, nella speranza anche di recuperare il tempo perduto ...

