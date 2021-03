"Sta per scoppiare una nuova tempesta". AstraZeneca, cosa sa Paolo Mieli: una bomba dalla Germania (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Domani scoppierà una nuova tempesta su AstraZeneca perché la Germania ha deciso di sospenderlo per chi ha meno di 60 anni". Paolo Mieli, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, annuncia il tema che probabilmente dominerà le prossime ore. E immancabilmente, riguarda il vaccino anglo-svedese, che sta salvando la Gran Bretagna dal Covid ma che le scorse settimane era già finito nel polverone a causa di alcune morti sospette per trombosi cerebrale che avevano portato alla sua temporanea sospensione, anche in Italia. "Ti pare che, nel giro di qualche mese, venga sconsigliato a certe fasce d'età poi con vari dietrofront?", chiede sconcertato l'ex direttore del Corriere della Sera, che poi sposta l'obiettivo della sua analisi dalla scienza all'etica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Domani scoppierà unasuperché laha deciso di sospenderlo per chi ha meno di 60 anni"., in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, annuncia il tema che probabilmente dominerà le prossime ore. E immancabilmente, riguarda il vaccino anglo-svedese, che sta salvando la Gran Bretagna dal Covid ma che le scorse settimane era già finito nel polverone a causa di alcune morti sospette per trombosi cerebrale che avevano portato alla sua temporanea sospensione, anche in Italia. "Ti pare che, nel giro di qualche mese, venga sconsigliato a certe fasce d'età poi con vari dietrofront?", chiede sconcertato l'ex direttore del Corriere della Sera, che poi sposta l'obiettivo della sua analisiscienza all'etica, ...

