Roma, identificato e arrestato latitante: era considerato il "re delle truffe online". Dovrà scontare 7 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si nascondeva in un piccolo centro alle porte di Roma un sessantatreenne considerato il "re delle truffe" e conosciuto dagli inquirenti come uno dei primi criminali informatici. L'uomo, componente di un'organizzazione transnazionale dedita alla falsificazione di strumenti di pagamento ed alle frodi informatiche, è stato al centro, nella sua carriera criminale, di varie indagini della Polizia postale e delle comunicazioni, della Polizia e dei Carabinieri e recentemente si era sottratto all'esecuzione della pena definitiva di oltre 7 anni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa, estorsione ed altro. Gli agenti della Postale di Cosenza e della Polizia giudiziaria della Procura ...

