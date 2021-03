Resident Evil: secondo l'interprete di Albert Wesker il nuovo film sarà "il gioco, con qualcosa in più" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tom Hopper, attore ormai noto al grande pubblico per il ruolo di Luther in The Umbrella Academy, è stato intervistato da Collider a proposito del reboot cinematografico di Resident Evil, a cui partecipa interpretando Albert Wesker. Durante la breve videointervista, l'attore britannico ha parlato di come il nuovo film sia fedele ai videogiochi originali, ma in un certo senso con una marcia in più. "Penso che i fan del gioco saranno felici, ma allo stesso tempo penso che dovrebbero far caso al fatto che abbiamo voluto rendere i personaggi più reali e realistici possibile." dice Hopper, affermando che il suo Wesker non sarà tagliato con l'accetta come quello del gioco, ma avrà una sua tridimensionalità e una sua ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tom Hopper, attore ormai noto al grande pubblico per il ruolo di Luther in The Umbrella Academy, è stato intervistato da Collider a proposito del reboot cinematografico di, a cui partecipa interpretando. Durante la breve videointervista, l'attore britannico ha parlato di come ilsia fedele ai videogiochi originali, ma in un certo senso con una marcia in più. "Penso che i fan delsaranno felici, ma allo stesso tempo penso che dovrebbero far caso al fatto che abbiamo voluto rendere i personaggi più reali e realistici possibile." dice Hopper, affermando che il suonontagliato con l'accetta come quello del, ma avrà una sua tridimensionalità e una sua ...

