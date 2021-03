PlayStation Plus: i giochi 'gratis' di aprile confermati ed è un grande mese (Di mercoledì 31 marzo 2021) Proprio come riportato dai rumor nella mattinata di oggi, Sony ha annunciato ufficialmente (e confermato quindi) i giochi in arrivo il 6 aprile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Per chi se li fosse persi, ecco l'elenco dei tre incredibili giochi. Oddworld: Soulstorm - PS5 Abe di Oddworld torna in questo platformer di azione/avventura ambientato subito dopo gli eventi di Oddworld: New 'N' Tasty del 2014. Dopo essersi trasformato da ultima ruota del carro di una macchina di un'enorme azienda a improbabile eroe e scintilla di speranza, Abe deve ora salvare i suoi amici Mudokon a qualsiasi costo. Mentre reclutate altri seguaci, concentratevi sull'essere furtivo e risolvere rompicapi per sopravvivere, oppure andate alla ricerca di oggetti preziosi e create un arsenale per liberare i vostri amici. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Proprio come riportato dai rumor nella mattinata di oggi, Sony ha annunciato ufficialmente (e confermato quindi) iin arrivo il 6per tutti gli abbonati a. Per chi se li fosse persi, ecco l'elenco dei tre incredibili. Oddworld: Soulstorm - PS5 Abe di Oddworld torna in questo platformer di azione/avventura ambientato subito dopo gli eventi di Oddworld: New 'N' Tasty del 2014. Dopo essersi trasformato da ultima ruota del carro di una macchina di un'enorme azienda a improbabile eroe e scintilla di speranza, Abe deve ora salvare i suoi amici Mudokon a qualsiasi costo. Mentre reclutate altri seguaci, concentratevi sull'essere furtivo e risolvere rompicapi per sopravvivere, oppure andate alla ricerca di oggetti preziosi e create un arsenale per liberare i vostri amici. ...

Advertising

PlayStationIT : Guida i Mudokon verso la libertà nel nuovissimo Oddworld: Soulstorm per PS5, incluso con PlayStation Plus nel mese… - XxJoe30031xX : Fatemi capire, #OddWorldSoulStorm è disponibile sia su #Ps4 che #PS5 ma dal Plus puoi giocarci solo se hai la nuova… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Confermati i titoli per #PlayStationPlus di aprile. - Eurogamer_it : Confermati i titoli per #PlayStationPlus di aprile. - Leggenda88 : ?? on @YouTube: PlayStation Plus: nuovi giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2021 -