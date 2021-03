Permessi, malattia e 104: nel Lazio riaprono le scuole ma mancano i docenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Auspico che l’Ufficio Regionale scolastico si attivi per ottenere i dati delle assenze di ieri e oggi nelle scuole da parte di insegnanti, bidelli e impiegati di segreteria, con le relative motivazioni”. Il giorno dopo le polemiche sul forfait di docenti e personale amministrativo nelle classi del Lazio – dove mancavano anche parecchi studenti - il presidente dell’Associazione Presidi del Lazio Mario Rusconi non arretra. “Credo che un intervento del ministero dell’Istruzione sia nell’aria. E mi stupisce la difesa a oltranza dei sindacati”. Che però ribadiscono: “A noi non risulta. Senza i dati complessivi, è l’ennesima polemica per attaccare senza fondamento il lavoro pubblico”. Il Lazio è l’unica regione ad ad avere riaperto le aule di primaria e medie ante vacanze di Pasqua. Due giorni di lezione, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Auspico che l’Ufficio Regionale scolastico si attivi per ottenere i dati delle assenze di ieri e oggi nelleda parte di insegnanti, bidelli e impiegati di segreteria, con le relative motivazioni”. Il giorno dopo le polemiche sul forfait die personale amministrativo nelle classi del– dove mancavano anche parecchi studenti - il presidente dell’Associazione Presidi delMario Rusconi non arretra. “Credo che un intervento del ministero dell’Istruzione sia nell’aria. E mi stupisce la difesa a oltranza dei sindacati”. Che però ribadiscono: “A noi non risulta. Senza i dati complessivi, è l’ennesima polemica per attaccare senza fondamento il lavoro pubblico”. Ilè l’unica regione ad ad avere riaperto le aule di primaria e medie ante vacanze di Pasqua. Due giorni di lezione, ...

Advertising

ninsen2000 : @Agenzia_Italia Eviterei di usare il termine Assenteismo,visto che si parla di malattia o di permessi per legge 104,ecc... - PatriaPiccola : @SkyTG24 Sarà la prima a fallire con pagamenti di malattia assenze permessi e cazzi vari. Un lavoratore gli costerà… - Ninanina1215 : @radiosilvana @NinaRicci_us Semplicemente, chi ti fa una busta paga ha un programma apposito in cui inserisci ore,… - simoneprosperi : @chiaragt Se non ci togliessero la malattia i permessi e la clausola sociale sarei d'accordo con lei. E meno male D… - simoneprosperi : Un anno fa in piena pandemia noi della logistica insieme agli infermieri dottori e forze dell'ordine eravamo eroi,l… -