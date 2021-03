Morta la professoressa ricoverata a Messina dopo AstraZeneca (Di mercoledì 31 marzo 2021) È ancora da provare il nesso tra la morte di Augusta Turiaco, la prof 55enne di Messina Morta per trombosi cerebrale, e la somministrazione del vaccino, avvenuta pochi giorni prima. La figlia scrive un commovente post in ricordo della mamma: “Sono sicura che continuerai a proteggerci da lassù, come hai sempre fatto”. “Ciao Mamma. Donna di straordinaria bellezza e umiltà, figlia premurosa e attenta, madre esemplare e fiera. Colonna portante della nostra Famiglia. Leonessa forte e coraggiosa fino alla fine. Sei la mia Eroina, con il tuo amore e la tua bontà hai deciso di salvare altre vite. Sono orgogliosa di te”, si legge nel post. Adesso la procura ha aperto un’indagine, e verranno effettuati ulteriori accertamenti. Nessuna connessione ancora è stata certificata. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) È ancora da provare il nesso tra la morte di Augusta Turiaco, la prof 55enne diper trombosi cerebrale, e la somministrazione del vaccino, avvenuta pochi giorni prima. La figlia scrive un commovente post in ricordo della mamma: “Sono sicura che continuerai a proteggerci da lassù, come hai sempre fatto”. “Ciao Mamma. Donna di straordinaria bellezza e umiltà, figlia premurosa e attenta, madre esemplare e fiera. Colonna portante della nostra Famiglia. Leonessa forte e coraggiosa fino alla fine. Sei la mia Eroina, con il tuo amore e la tua bontà hai deciso di salvare altre vite. Sono orgogliosa di te”, si legge nel post. Adesso la procura ha aperto un’indagine, e verranno effettuati ulteriori accertamenti. Nessuna connessione ancora è stata certificata. L'articolo proviene da Quotidianpost.

