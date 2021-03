Monster Hunter Rise: un gioco portatile può garantire un'autentica esperienza console? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Monster Hunter è finalmente tornato su Nintendo Switch con Monster Hunter Rise, un capitolo tutto nuovo che molti annoverano tra i migliori della serie. Si tratta della prima esperienza 3D costruita sulla base del potente RE Engine ad arrivare sulla console ibrida di Nintendo e mostra cos'è possibile fare con quel motore grafico su un hardware notoriamente più limitato. Questa nuova incarnazione di Monster Hunter combina alcuni degli elementi che hanno reso celebri gli episodi portatili del passato con alcune delle novità introdotte dall'eccellente World. I compromessi appaiono evidenti ma i risultati sono impressionanti. La serie è apparsa per la prima volta su PlayStation 2 ed ha trovato il suo più grande successo su PSP prima di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021)è finalmente tornato su Nintendo Switch con, un capitolo tutto nuovo che molti annoverano tra i migliori della serie. Si tratta della prima3D costruita sulla base del potente RE Engine ad arrivare sullaibrida di Nintendo e mostra cos'è possibile fare con quel motore grafico su un hardware notoriamente più limitato. Questa nuova incarnazione dicombina alcuni degli elementi che hanno reso celebri gli episodi portatili del passato con alcune delle novità introdotte dall'eccellente World. I compromessi appaiono evidenti ma i risultati sono impressionanti. La serie è apparsa per la prima volta su PlayStation 2 ed ha trovato il suo più grande successo su PSP prima di ...

