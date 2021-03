Mascherina obbligatoria sempre all’aperto e in spiaggia dai 6 anni in su: l’idea del governo spagnolo per l’estate 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il virus avanza e sembra non voler arrestare la sua corsa. In Italia, ma non solo. In Spagna si teme la quarta ondata e il governo ha già messo a punto un piano per arginare la diffusione del Covid-19, ora che l’estate sembra quasi alle porte. L’esecutivo spagnolo ha lanciato una nuova misura restrittiva: mascherine obbligatorie sempre (per i cittadini dai 6 anni in più) anche in spiaggia e in piscina, anche in quei luoghi dove c’è il rispetto del distanziamento sociale. Cosa che finora non era prevista perché l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione c’era solo quando non era possibile rispettare la distanza di almeno un metro e mezzo. Ma ecco che ora a mare, oltre alla crema protettiva per non scottarsi, gli spagnoli non dovranno dimenticare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il virus avanza e sembra non voler arrestare la sua corsa. In Italia, ma non solo. In Spagna si teme la quarta ondata e ilha già messo a punto un piano per arginare la diffusione del Covid-19, ora chesembra quasi alle porte. L’esecutivoha lanciato una nuova misura restrittiva: mascherine obbligatorie(per i cittadini dai 6in più) anche ine in piscina, anche in quei luoghi dove c’è il rispetto del distanziamento sociale. Cosa che finora non era prevista perché l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione c’era solo quando non era possibile rispettare la distanza di almeno un metro e mezzo. Ma ecco che ora a mare, oltre alla crema protettiva per non scottarsi, gli spagnoli non dovranno dimenticare la ...

Advertising

fattoquotidiano : Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiaggia dai 6 anni in su. Da indossare anche se c’è distanziamento - CorriereCitta : Mascherina obbligatoria sempre all’aperto e in spiaggia dai 6 anni in su: l’idea del governo spagnolo per l’estate … - CiccioLupis : RT @marcyrav: @borghi_claudio Ma in Florida non hanno mai chiuso niente !!! Ho amici che vivono la' che nell'ultimo anno la mascherina si m… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Covid #Spagna, da ieri obbligo di mascherina anche in #Spiaggia - - SerMottola : Ma se la #mascherina è sempre obbligatoria in mezzo alla strada, nei luoghi aperti e chiusi e sui marciapiedi, perc… -