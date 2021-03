Mascara: come scegliere quello giusto per le proprie ciglia? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se in questo periodo molte hanno archiviato i rossetti, i Mascara sono diventati il nuovo “mai senza” del make up dell’epoca pandemica. I rapporti sociali, vissuti soprattutto via Zoom, e la vita in mascherina hanno portato sì a un aumento dei ritocchini estetici della parte superiore del volto ma anche, più semplicemente, a un maggior investimento nel settore make up dedicato allo sguardo. Mascara, come scegliere quello giusto guarda le foto Mascara, quando comprarlo è terapeutico Ma ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se in questo periodo molte hanno archiviato i rossetti, isono diventati il nuovo “mai senza” del make up dell’epoca pandemica. I rapporti sociali, vissuti soprattutto via Zoom, e la vita in mascherina hanno portato sì a un aumento dei ritocchini estetici della parte superiore del volto ma anche, più semplicemente, a un maggior investimento nel settore make up dedicato allo sguardo.guarda le foto, quando comprarlo è terapeutico Ma ...

Advertising

LissyNeumair : Sono le 21:38 e ancora mi devo struccare. Oggi mi sono messa un po' di mascara dopo tantissimo tempo, voglia zero d… - camillastreet : @yourstoswift ho il mascara ridotto come roberto - mayuzooms : non riesco ad accettare di avere le ciglia troppo corte per qualsiasi mascara e continuo a provarli convinta che st… - ohmoonriver : Mamma mia il mascara maybelline che sta diventando virale sui social (Sky High) fa schifo perfino nei video che ser… - stanchina_ : Tra frangetta e mascherina mi si vedono solo gli occhi, volevo impegnarmi e truccarli decentemente ma non riuscivo… -