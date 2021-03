LIVE Sinner-Bublik 7-6 6-4, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’altoatesino in semifinale in Florida! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01 Si chiude con un grande soddisfazione la nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Bublik. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per cronache, commenti e analisi su questo match. A presto. 23.00 Sinner è il primo italiano a raggiungere la semifinale a Miami quattro anni dopo Fabio Fognini nel 2017. l’altoatesino è virtualmente numero 24 del mondo e numero 7 della race verso le Atp Finals di Torino. 22.58 Non eccellente la partita al servizio per Sinner: 64% di prime in campo con il 63% di punti vinti con la prima e il 59% con la seconda. Molto bravo ancora una volta a salvare diverse palle break (7 su 9) e a convertirne 3 su 9. Bublik, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.01 Si chiude con un grande soddisfazione la nostradi. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per cronache, commenti e analisi su questo match. A presto. 23.00è il primo italiano a raggiungere laquattro anni dopo Fabio Fognini nel 2017.è virtualmente numero 24 del mondo e numero 7 della race verso le Atp Finals di Torino. 22.58 Non eccellente la partita al servizio per: 64% di prime in campo con il 63% di punti vinti con la prima e il 59% con la seconda. Molto bravo ancora una volta a salvare diverse palle break (7 su 9) e a convertirne 3 su 9., ...

