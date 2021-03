Laura Boldrini e la colf: il disprezzo del denaro (altrui): “2000 euro? Ma per favore…” (video) (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Per 2000 euro? Ma figuriamoci…”. Tengono ancora banco le parole di Laura Boldrini dopo i racconti della sua colf Lilia e dell’assistente parlamentare, che a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano hanno raccontato le loro disavventure con l’ex presidente della Camera. Niente di meglio che dare la parola direttamente a lei. Ma appena parla, si mette nuovamente al centro delle polemiche. Insomma, una paladina delle donne che con le donne proprio non ci sa fare… Guardare ( o riguardare) per credere l’intervista andata in onda nella puntata di Quarta Repubblica (qui il video) di Nicola Porro: nel corso della trasmissione è andato in onda una breve ma illuminante conversazione della Boldrini con alcuni giornalisti che l’hanno intercettata. Di qui tutti hanno potuto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Per? Ma figuriamoci…”. Tengono ancora banco le parole didopo i racconti della suaLilia e dell’assistente parlamentare, che a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano hanno raccontato le loro disavventure con l’ex presidente della Camera. Niente di meglio che dare la parola direttamente a lei. Ma appena parla, si mette nuovamente al centro delle polemiche. Insomma, una paladina delle donne che con le donne proprio non ci sa fare… Guardare ( o riguardare) per credere l’intervista andata in onda nella puntata di Quarta Repubblica (qui il) di Nicola Porro: nel corso della trasmissione è andato in onda una breve ma illuminante conversazione dellacon alcuni giornalisti che l’hanno intercettata. Di qui tutti hanno potuto ...

