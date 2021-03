Gladiatori al Mann | inaugurazione online De Luca | La riapertura dei musei? Se tutto va bene tra due mesi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Vorremmo che questa mostra evento altrasmettesse all’Italia messaggio speranza. Siamo pienamente nel calvario del Covid. Se Dio vorrà e con messe a punto organizzative sui vaccini ci avviamo ad uscire da questo calvario”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso del suo intervento alla presentazionedella mostra ‘” al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Da qui a due– ha detto De– salvo nuove fiammate, almeno per icredo sia possibile avere qualche decisione più flessibile. È possibile controllare gli ingressi neisenza ricadute sul piano dell’epidemia, speriamo questo sia prima segnale di ritorno alla vita. Qui c’è l’anima dell’Italia e dell’occidente, ...

Presentazione digitale della Mostra 'Gladiatori' al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con le grafiche - Gladiatori, al Mann la presentazione della mostra digitale - Mercoledì 31 marzo Presentazione digitale della Mostra 'Gladiatori' sulla pagina del Museo Archeologico - Lui è il SECUTOR. Il suo nome significa "colui che insegue". Dalla collaborazione tra la Scuola Italiana di Comix - Mostre, al MANN viaggio nel tempo alla scoperta dei "gladiatori"

Mercoledì 31 marzo alle ore 11 sarà in programma la presentazione digitale della mostra '', che sarà visibile dalla riapertura delsino al 6 gennaio 2022. All'evento online parteciparanno Paolo Giulierini (Direttore del), Alfonsina Russo (Direttore Parco Archeologico ...Tra le partnership il parco archeologico del Colosseo, che è unito alda un protocollo d'intesa per valorizzare la comune programmazione culturale. '', inoltre, conclude un percorso di ...“Vorremmo che questa mostra evento al Mann trasmettesse all’Italia messaggio speranza. Siamo pienamente nel calvario del Covid. Se Dio vorrà e con messe a punto organizzative sui vaccini ci avviamo ad ...Tra le partnership il parco archeologico del Colosseo, che è unito al Mann da un protocollo d’intesa per valorizzare la comune programmazione culturale. “Gladiatori”, inoltre, conclude un percorso di ...