Emissioni - Acea | Sì a obiettivi severi sulla CO2 | ma servono più colonnine per le elettriche

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'industria automobilistica europea è disponibile ad accettare limiti alledi CO2 sempre più restrittivi imposti dall'Ue, a patto però che siano accompagnati da impegni vincolanti per i singoli Stati nella realizzazione di punti di ricarica per le autoe nella costruzione di stazioni di rifornimento per veicoli alimentati a idrogeno: lo ha affermato l', riassumendo in una nota ufficiale l'esito di una recente riunione del comitato direttivo, composto dagli amministratori delegati dei principali operatori del settore. L'associazione ribadisce quindi la richiesta di un maggior impegno nella creazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il passaggio alle vetture azero. La richiesta. In sostanza,base di una posizione unanime all'interno del suo massimo ...