Covid | Occhiuto | ' grazie a Fi decreto non di sole chiusure | scudo per medici e obbligo vaccini'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il decreto Covid appena approvato dal Consiglio dei ministri prevede importanti novità, alcune delle quali frutto dell'intenso e propositivo lavoro fatto da Forza Italia in queste settimane. Bene l'introduzione del tagliando periodico -così come avevo proposto negli ultimi giorni- per valutare possibili riaperture nelle regioni dove i contagi dovessero calare. Finalmente siamo di fronte ad un dl di non sole chiusure, che dà una prospettiva di speranza e di positività al Paese". Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Fondamentali -aggiunge- anche l'introduzione dello scudo penale per i somministratori delle dosi e l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari: due misure che daranno uno sprint alla campagna di ..."

