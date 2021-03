Covid, calo per terapie intensive e ricoveri: le regioni sopra la soglia d'allerta. I DATI (Di mercoledì 31 marzo 2021) Scende il numero di pazienti in rianimazione (3.710, -6), anche se 13 regioni rimangono sopra la soglia d’allerta del 30%: fra le più alte Lombardia (61%) e Marche (60%). Diminuiscono anche le persone nei reparti ordinari (29.180, -51), ma 9 territori superano la saturazione al 40%, fra cui il Piemonte (66%) e le Marche (59%). I nuovi casi di coronavirus in 24 ore sono 23.904, rilevati su 351.221 tamponi (6,8%). Nei DATI sono compresi quelli di ieri della Sicilia che li aveva comunicati Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) Scende il numero di pazienti in rianimazione (3.710, -6), anche se 13rimangonolad’del 30%: fra le più alte Lombardia (61%) e Marche (60%). Diminuiscono anche le persone nei reparti ordinari (29.180, -51), ma 9 territori superano la saturazione al 40%, fra cui il Piemonte (66%) e le Marche (59%). I nuovi casi di coronavirus in 24 ore sono 23.904, rilevati su 351.221 tamponi (6,8%). Neisono compresi quelli di ieri della Sicilia che li aveva comunicati

