Choc alla Caritas a Jesi | 52enne aggredita e picchiata

(Di mercoledì 31 marzo 2021)da un 24enne originario del Gambia, l’ha presa a pugnitesta ed al volto. Il giovane si trovava nella zona per ritirare il pranzomensabrutalmente con pugni in testa ed al volto.Carita nella mattinata di ieri in via Papa Giovanni XXIII,

Advertising

Tg1Rai : 'Spalmiamo un po' i morti'. L'intercettazione choc dell'assessore alla Sanità della Regione siciliana nell'inchiest… - Lorycatwoman : RT @Tg1Rai: 'Spalmiamo un po' i morti'. L'intercettazione choc dell'assessore alla Sanità della Regione siciliana nell'inchiesta sui dati d… - SabattiniAndrea : @Corriere Le cure choc a volte funzionano, a volte portano alla morte del soggetto... - MarinoBruschini : RT @Tg1Rai: 'Spalmiamo un po' i morti'. L'intercettazione choc dell'assessore alla Sanità della Regione siciliana nell'inchiesta sui dati d… - lucio22673283 : RT @Tg1Rai: 'Spalmiamo un po' i morti'. L'intercettazione choc dell'assessore alla Sanità della Regione siciliana nell'inchiesta sui dati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc alla

AnconaToday

Mamma Piera sembra riconoscere sua figlia, è ancora sotto, ma mentre gli investigatori passano ... Le intercettazioni , unico elemento a carico della Pulizzi oltremancanza di un alibi, ...Probabilmente racconta una sua esperienza personale, quindi questo post non deriverebbe da qualcuno in particolare collegatopresunta psico - setta' . Frasi pronunciate 'virtualmente' solo per ...Aveva preso in affitto una stanza nel quartiere Bravetta per trascorrere 14 giorni di isolamento fiduciario. Nello stesso appartamento anche altri stranieri, tutti lì per lo stesso motivo. Ma alcuni g ...Ieri sera sono intervenuto alla trasmissione di Mario Girodano, Fuori dal coro e ho segnalato una frase inquietante che si trova nel libro di Roberto Nel suo libro autocelebrativo, ritirato dalle libr ...