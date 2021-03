Chalanoglu ha ricominciato a segnare I suoi numeri confermano il trend in crescita

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Hakanha segnato anche ieri con la sua Nazionale nel 3-3 contro la Lettonia. Un risultato deludente, ma il turco ha fornito un assist e un gol confermando il suo buon stato di forma dopo la guarigione dal Covid. Anche prima della sostaaveva segnato a Firenze regalando la vittoria al Milan. Il centrocampista sta per tornare ad essere decisivo? Iparlando di unche tende a salire verso la fine della stagione. Anche lo scorso anno, dopo la ripresa del campionato, il turco ha fornito tanti gol e assist, ben nove nella parte finale con otto assistenze. Quest0anno è a quota 2 gol, ma con 9 assist all’attivo. Quello che manca è il gol e le ultime partite possono aver dimostrato un cambio di tendenza. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

