Camera: Dl ministeri in aula da martedì prossimo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - Il decreto ministeri verrà esaminato in aula dalla Camera a partire da martedì prossimo, 6 aprile, per la discussione generale e poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sempre da martedì prossimo sono in calendario anche la discussione generale della mozione sulla riapertura scuole e poi, da mercoledì, le mozioni non concluse questa settimana. Per mercoledì 7, alle 15, è stato fissato il Question time. Venerdì 9 interpellanze urgenti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - Il decretoverrà esaminato indallaa partire da, 6 aprile, per la discussione generale e poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sempre dasono in calendario anche la discussione generale della mozione sulla riapertura scuole e poi, da mercoledì, le mozioni non concluse questa settimana. Per mercoledì 7, alle 15, è stato fissato il Question time. Venerdì 9 interpellanze urgenti.

Advertising

TV7Benevento : Camera: Dl ministeri in aula da martedì prossimo... - AdolfoTasinato : @LaVeritaWeb Ma dove li avete presi questi dati? Un dipendente di agenzia fiscale quindi con qualcosa in piu rispet… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: ??#Centinaio: In Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati per trattare il decreto di riordino dei Ministeri. https:… - FlavioGastaldi : RT @giamma71: In Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati per trattare il decreto di riordino dei Ministeri. @AgriculturaIT @Agrico… - cristalaltea : RT @Lega_Senato: ??#Centinaio: In Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati per trattare il decreto di riordino dei Ministeri. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera ministeri Come funziona l'assegno unico familiare Descritto nella legge delega , il provvedimento era già stato approvato la scorsa estate dalla Camera ed era in attesa di passare anche nel secondo ramo del Parlamento. Ora, i ministeri dell'Economia ...

Alitalia: trattative con Ue in stallo, ora serve nuova strategia - FormulaPassion.it Posizione condivisa dal sottosegretario Claudio Dragon ( "Cercheremo insieme agli altri ministeri ... Sul versante di Fdi , l'altro ieri il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli era intervenuto ...

Camera: Dl ministeri in aula da martedì prossimo Il Tempo Camera: Dl ministeri in aula da martedì prossimo Roma, 31 mar (Adnkronos) - Il decreto Ministeri verrà esaminato in aula dalla Camera a partire da martedì prossimo, 6 aprile, per la discussione generale e poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e ...

Decreto Covid oggi in Cdm/ Regole 7-30 aprile: riaperture e obbligo vaccini sanitari Cdm oggi, nuovo Decreto Covid con regole 7-30 aprile, riaperture dopo il 20 aprile (c'è il meccanismo). Bozza testo: bar, zone gialle, vaccini sanitari ...

Descritto nella legge delega , il provvedimento era già stato approvato la scorsa estate dallaed era in attesa di passare anche nel secondo ramo del Parlamento. Ora, idell'Economia ...Posizione condivisa dal sottosegretario Claudio Dragon ( "Cercheremo insieme agli altri... Sul versante di Fdi , l'altro ieri il vicepresidente dellaFabio Rampelli era intervenuto ...Roma, 31 mar (Adnkronos) - Il decreto Ministeri verrà esaminato in aula dalla Camera a partire da martedì prossimo, 6 aprile, per la discussione generale e poi nelle giornate di mercoledì, giovedì e ...Cdm oggi, nuovo Decreto Covid con regole 7-30 aprile, riaperture dopo il 20 aprile (c'è il meccanismo). Bozza testo: bar, zone gialle, vaccini sanitari ...