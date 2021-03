Cagliari, ora serve il miglior Nandez (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cagliari - Ha ricordi sbiaditi della gara d'andata contro il Verona vista alla tv perché, di rientro dalla parentesi con la Celeste, aveva dovuto fare i conti con il Covid - 19 che prima lo ha messo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021)- Ha ricordi sbiaditi della gara d'andata contro il Verona vista alla tv perché, di rientro dalla parentesi con la Celeste, aveva dovuto fare i conti con il Covid - 19 che prima lo ha messo ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, ora serve il miglior #Nandez: Il rush finale salvezza: l'uruguaiano non ha inciso come nella scorsa stagi… - TuttoFanta : ? #CAGLIARI, le parole di #Godin: 'Voglio dare di più. Ho faticato all'inizio, ma ora mi sento proprio bene' ??… - PAPLURA : @kravotz @nickwolff__ Questo goal sbagliato è più o meno come quello sbagliato a Cagliari all'ultimo minuto...una v… - Karal_Josh : Bene, ora organizzo serate nudiste a Cagliari quest'estate. Ho deciso! xD - Moixus1970 : RT @Alenize82: Nel torneo #ATP 250 di #Cagliari presenti nel main draw #Sonego #Travaglia + #Caruso e #Cecchinato (entrati grazie ad alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ora Cagliari, ora serve il miglior Nandez Ma in questa volata salvezza fatta di dieci finali, i polmoni e la garra di Nahitan Nandez saranno elemento fondamentale per il Cagliari di Leonardo Semplici .

Mancini punta la Lituania con un occhio all'Europeo ...secondo di Ospina a Napoli) e Cragno (che grazie alle sue parate sta provando a salvare il Cagliari)... Testa ora, però, alla Lituania dove tra campo sintetico e probabile difesa ad oltranza, la ...

Cagliari, ora serve il miglior Nandez Corriere dello Sport.it Godin: “Resto al Cagliari. Inter? È mancata una cosa” Diego Godin ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dal difensore del Cagliari.

Godin: "Ibrahimovic? Non amo chi mi manca di rispetto. Addio all'Inter, chiedete a Conte" Diego Godin, ex difensore dell'Inter, ora in forza al Cagliari, ha parlato anche degli screzi in campo con l'attaccante Zlatan Ibrahimovic.

Ma in questa volata salvezza fatta di dieci finali, i polmoni e la garra di Nahitan Nandez saranno elemento fondamentale per ildi Leonardo Semplici ....secondo di Ospina a Napoli) e Cragno (che grazie alle sue parate sta provando a salvare il)... Testa, però, alla Lituania dove tra campo sintetico e probabile difesa ad oltranza, la ...Diego Godin ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dal difensore del Cagliari.Diego Godin, ex difensore dell'Inter, ora in forza al Cagliari, ha parlato anche degli screzi in campo con l'attaccante Zlatan Ibrahimovic.