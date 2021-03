Biossido di titanio nelle caramelle e gomme da masticare

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildi, indicatoetichette con la sigla E171, è una molecola utilizzata per la preparazione di svariati prodotti come vernici, cosmetici, in particolare creme solari, dentifrici, carta e plastica, in quanto conferisce una pigmentazione bianca. In ambito alimentare è usato proprio come colorante per la preparazione di cioccolato, zucchero a velo, maionese,