Astrazeneca è di nuovo un caso: Ema prende tempo per rivalutare gli effetti collaterali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che cosa sappiamo sulle due donne morte in Sicilia giorni dopo aver ricevuto il vaccino. Rari casi di trombosi correlati all'uso di Vaxzevria alla base della decisione di Germania e Francia che ne ... Leggi su today (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che cosa sappiamo sulle due donne morte in Sicilia giorni dopo aver ricevuto il vaccino. Rari casi di trombosi correlati all'uso di Vaxzevria alla base della decisione di Germania e Francia che ne ...

Advertising

Adnkronos : Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. - MediasetTgcom24 : Vaccini, Ema si consulta dopo nuovo allarme tedesco su AstraZeneca #ema - Agenzia_Ansa : Ema, non c'è rischio legato all'età per il vaccino AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco ha tenuto delle consu… - Avv_Nike : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - alcinx : RT @RapportoCoop: Il 23% degli italiani è in po' pessimista e pensa che sarà vaccinato solo ad anno nuovo ?? la nostra ultima indagine con… -