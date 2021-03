Assassinio sul Nilo: perchè è stato di nuovo rinviato? (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pellicola diretta da Kenneth Branagh sembra non trovare pace. E’ di poche ore fa l’ annuncio di un ulteriore rinvio di Assassinio sul Nilo, sequel dell’ acclamato Assassinio sull’ Oriente Express del 2017. L’adattamento diretto dall’attore e regista inglese fu accolto in maniera positiva dal pubblico tanto programmare un seguito che sarebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2020. La crisi sanitaria e il conseguente slittamento di tutti i titoli programmati per il 2020 ha causato un rinvio della pellicola che sarebbe dovuta arrivare nei primi mesi del 2021. Nonostante le riaperture dei cinema di Los Angeles e New York, la Disney ha deciso di far slittare nuovamente la pellicola a Febbraio 2022. Secondo alcune indiscrezioni la casa di produzione avrebbe deciso di rinviare il film in seguito agli scandali che hanno colpito il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pellicola diretta da Kenneth Branagh sembra non trovare pace. E’ di poche ore fa l’ annuncio di un ulteriore rinvio disul, sequel dell’ acclamatosull’ Oriente Express del 2017. L’adattamento diretto dall’attore e regista inglese fu accolto in maniera positiva dal pubblico tanto programmare un seguito che sarebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2020. La crisi sanitaria e il conseguente slittamento di tutti i titoli programmati per il 2020 ha causato un rinvio della pellicola che sarebbe dovuta arrivare nei primi mesi del 2021. Nonostante le riaperture dei cinema di Los Angeles e New York, la Disney ha deciso di far slittare nuovamente la pellicola a Febbraio 2022. Secondo alcune indiscrezioni la casa di produzione avrebbe deciso di rinviare il film in seguito agli scandali che hanno colpito il ...

Dopo scandali Hammer,incerto futuro film Assassinio sul Nilo - Cinema Agenzia ANSA Assassinio sul Nilo: perchè è stato di nuovo rinviato? Slitta al 2022 Assassinio sul Nilo, film diretto da Kenneth Branagh. Tra le cause principali dovrebbero esserci le accuse verso Armie Hammer.

