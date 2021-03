A un anno dall’inizio della pandemia compromesso il mercato immobiliare a Bergamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Dopo un anno dall’insorgere della pandemia il settore immobiliare bergamasco risulta oggi particolarmente compromesso dagli effetti dell’emergenza sanitaria e dalla crisi economica innescata dalle misure di contenimento del Covid-19. Tale battuta d’arresto è stata determinata dal calo della domanda e dalla dinamica delle compravendite, che avevano raggiunto livelli prossimi ai valori massimi prima dell’insorgere della pandemia – è quanto emerge dall’analisi del 1° Osservatorio immobiliare 2021 di Nomisma. Il mercato residenziale La contrazione del mercato immobiliare provocata dalla pandemia trova riscontro nella riduzione delle compravendite di abitazioni (-16% annuo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Dopo undall’insorgereil settorebergamasco risulta oggi particolarmentedagli effetti dell’emergenza sanitaria e dalla crisi economica innescata dalle misure di contenimento del Covid-19. Tale battuta d’arresto è stata determinata dal calodomanda e dalla dinamica delle compravendite, che avevano raggiunto livelli prossimi ai valori massimi prima dell’insorgere– è quanto emerge dall’analisi del 1° Osservatorio2021 di Nomisma. Ilresidenziale La contrazione delprovocata dallatrova riscontro nella riduzione delle compravendite di abitazioni (-16% annuo ...

Advertising

robertosaviano : È passato un anno dall’inizio della pandemia, eppure nessuno ha avuto il coraggio di salvare i lombardi da amminist… - dobrevsunicorns : @riverflow_11 Io anche ho conosciuto entrambi quest’anno. Lei la conoscevo solo di nome, lui zero ?? Ammetto che il… - isiplaya : @VikSom71 @ciropellegrino il malumore purtroppo c'è ed è giustificato in tutta italia. ad oltre un anno dall'inizio… - miceforaday : RT @Montespan17: @puffettaceleste Invece di criminalizzare chi vede il ragazzo o gli amici stretti, chiediamoci come mai in Italia non si è… - nobleseafoam : Cioè, veramente stato comatoso per dormire mentre fanno QUESTO. Bonus point, è la terza volta che aprono buchi e v… -

Ultime Notizie dalla rete : anno dall’inizio Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche