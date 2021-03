Viaggi all’estero, il governo: «Al rientro obbligatori quarantena di 5 giorni e tampone» (Di martedì 30 marzo 2021) La nuova ordinanza del ministero della Salute: tampone in partenza e, al ritorno, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone Leggi su corriere (Di martedì 30 marzo 2021) La nuova ordinanza del ministero della Salute:in partenza e, al ritorno,di 5e ulteriore

Advertising

fattoquotidiano : Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrai… - SkyTG24 : Pasqua e zona rossa, il Viminale: i viaggi all'estero sono consentiti. Le regole - SkyTG24 : Il Viminale chiarisce che è possibile andare all’estero per turismo e scoppia la polemica: - FedericaVilla3 : Quali spostamenti saranno consentiti a #Pasqua? Dal divieto di raggiungere altre regioni alla possibilità di fare v… - Toni03890305 : RT @IlariaBifarini: Dunque sarà possibile andare in vacanza all’estero ma in Italia è vietato spostarsi e sarà praticamente tutto chiuso. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi all’estero Matteo Renzi il “Golfista”: l’amico dei principi e una legge da votare L'agone