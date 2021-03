Viaggi all'estero, i paletti di Speranza: quarantena e tampone anche per chi rientra da paesi Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà questa mattina una ordinanza che prevederà quarantena obbligatoria e tampone per chi arriva e rientra dai paesi dell’Unione europea. Nello specifico, sarà necessario un tampone prima della partenza, quarantena di 5 giorni e poi ulteriore test alla fine dei 5 giorni. Al momento, la quarantena è già obbligatoria per gli arrivi e le partenze dai paesi extra Ue. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto, firmerà questa mattina una ordinanza che prevederàobbligatoria eper chi arriva edaidell’Unione europea. Nello specifico, sarà necessario unprima della partenza,di 5 giorni e poi ulteriore test alla fine dei 5 giorni. Al momento, laè già obbligatoria per gli arrivi e le partenze daiextra Ue.

fattoquotidiano : Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrai… - SkyTG24 : Pasqua e zona rossa, il Viminale: i viaggi all'estero sono consentiti. Le regole - DSantanche : Per #Pasqua Italia in #zonarossa e tutto chiuso, però sono permessi i viaggi all’estero. Ecco come affossare defin… - _marlene1265 : RT @Danireport: Il governo Draghi ha ricalcato pari pari tanti provvedimenti del Conte 2, gli ha solo cambiato nome praticamente Però sul l… - MichelaCastell3 : RT @terzigio: #buongiorno faccio fatica a capire come si può permettere i viaggi di vacanza all’estero ma impedire gli spostamenti in #Ital… -