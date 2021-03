Vaia (Spallanzani): “Riaprire cinema e teatri in sicurezza” (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – “Riaprire cinema e teatri in sicurezza, come fatto con le chiese”: Francesco Vaia torna a proporre le riaperture, in controtendenza rispetto al ministro della Salute Speranza e agli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, ai microfoni di Rtl 102.5, fa anche il punto sul piano vaccini. “Se Draghi ci dice che entro luglio arriveranno milioni di dosi e ci sarà l’immunità di gregge è una bella notizia. Aspettiamo e vediamo se sarà così”. Vaia: “Contro pandemia tre armi: vaccini, anticorpi monoclonali e nostra capacità di superare fase di depressione” Nella lotta alla pandemia, secondo Vaia, “le strade sono tre: i vaccini, le terapie innovative a partire dagli anticorpi monoclonali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – “in, come fatto con le chiese”: Francescotorna a proporre le riaperture, in controtendenza rispetto al ministro della Salute Speranza e agli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Il direttore sanitario dellodi Roma, ai microfoni di Rtl 102.5, fa anche il punto sul piano vaccini. “Se Draghi ci dice che entro luglio arriveranno milioni di dosi e ci sarà l’immunità di gregge è una bella notizia. Aspettiamo e vediamo se sarà così”.: “Contro pandemia tre armi: vaccini, anticorpi monoclonali e nostra capacità di superare fase di depressione” Nella lotta alla pandemia, secondo, “le strade sono tre: i vaccini, le terapie innovative a partire dagli anticorpi monoclonali ...

