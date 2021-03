Segretari di Fim | Fiom e Uilm in assemblea alla Brembo | “Contratto utile per la ripartenza”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Entro il 15 aprile in tutti gli stabilimenti che riconoscono ildi Federmeccanica, i lavoratori saranno chiamati a esprimersi sull’accordo di CCNL che Fim,hanno firmato a fine febbraio. In questi giorni, nelle maggiori fabbriche della provincia si stanno svolgendo le assemblee per presentarne i contenuti e nella giornata di martedì 30 marzo,di Curno, uno dei centro maggiori, con 1500 dipendenti, inazionali di Fim,hanno condotto gli incontri con i lavoratori. Ferdinando Uliano, Francesca Re David e Rocco Palombella si sono alternati per raccontare come, dopo oltre un anno di negoziato e mesi di trattativa, si sia chiuso positivamente il rinnovo deldei ...