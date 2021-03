Presidente Lione su Depay: «Libero di scegliere. Se andrà via…» (Di martedì 30 marzo 2021) Jean-Michel Aulas, Presidente del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay: le sue dichiarazioni sull’attaccante Jean-Michel Aulas, Presidente del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay. L’attaccante olandese non rinnoverà il contratto con il club francese. «È un calciatore e capitano di livello mondiale. Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché potesse esprimersi e tornare ai livelli della Coppa del Mondo in Brasile, quando aveva rivelato il suo talento. Gli abbiamo dato completa libertà di scelta e rispetterò le sue scelte. Se dovesse lasciarci per un club più grande, lo capirò. Se invece vorrà restare, probabilmente lo farà perché avremo vinto qualcosa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Jean-Michel Aulas,del, ha parlato del futuro di Memphis: le sue dichiarazioni sull’attaccante Jean-Michel Aulas,del, ha parlato del futuro di Memphis. L’attaccante olandese non rinnoverà il contratto con il club francese. «È un calciatore e capitano di livello mondiale. Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché potesse esprimersi e tornare ai livelli della Coppa del Mondo in Brasile, quando aveva rivelato il suo talento. Gli abbiamo dato completa libertà di scelta e rispetterò le sue scelte. Se dovesse lasciarci per un club più grande, lo capirò. Se invece vorrà restare, probabilmente lo farà perché avremo vinto qualcosa». Leggi su Calcionews24.com

