Pd, Serracchiani eletta capogruppo Camera (Di martedì 30 marzo 2021) Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera. I votanti sono stati 93 e 90 i voti che sono andati alle due candidate in corsa (Serracchiani e Marianna Madia). Nel dettaglio, la Serracchiani ha avuto 66 voti (73%) e Madia 24 (27%). Un voto è andato a Barbara Pollastrini, una scheda bianca, una nulla. Serracchiani – “Ringrazio Graziano Delrio perché il gruppo Pd è arrivato fin qui grazie alla sua guida autorevole e saggia” dice la neoeletta capogruppo dem. E anche perché di fronte alla sollecitazione del segretario Letta “ha fatto un passo di lato, dimostrando le sue qualità di uomo e di dirigente politico che mette davanti al proprio destino personale quello di una comunità. Un esempio per tutti”. “Che ci stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Deboraè statadel Pd alla. I votanti sono stati 93 e 90 i voti che sono andati alle due candidate in corsa (e Marianna Madia). Nel dettaglio, laha avuto 66 voti (73%) e Madia 24 (27%). Un voto è andato a Barbara Pollastrini, una scheda bianca, una nulla.– “Ringrazio Graziano Delrio perché il gruppo Pd è arrivato fin qui grazie alla sua guida autorevole e saggia” dice la neodem. E anche perché di fronte alla sollecitazione del segretario Letta “ha fatto un passo di lato, dimostrando le sue qualità di uomo e di dirigente politico che mette davanti al proprio destino personale quello di una comunità. Un esempio per tutti”. “Che ci stata ...

Advertising

repubblica : ?? Pd, Serracchiani eletta capogruppo alla Camera con 66 voti. Ventiquattro preferenze a Madia - ilpost : Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Partito Democratico alla Camera - Perla12Rossi : @EnricoLetta @serracchiani @SimonaMalpezzi @pdnetwork Eletta cosa? che l'hanno imposta! Il partito del merito ????Ha… - CassioMagistris : Pd, Debora Serracchiani eletta nuovo capogruppo alla Camera. La dem: 'Passo avanti non per le donne, per il partito… - Gnasainside : Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Partito Democratico alla Camera - Il Post -