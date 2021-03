Pasqua: a Firenze torna Scoppio del Carro ma a porte chiuse (Di martedì 30 marzo 2021) torna il 4 aprile a Firenze, dopo che l'anno scorso era stato rinviato per il Covid, l'appuntamento con lo Scoppio del Carro, l'antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 30 marzo 2021)il 4 aprile a, dopo che l'anno scorso era stato rinviato per il Covid, l'appuntamento con lodel, l'antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove ...

