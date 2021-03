Mascherine cinesi pericolose finite in strutture sanitarie, la Guardia di finanza di Gorizia sequestra 60 milioni di pezzi in tutta Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Quando il laboratorio ha finito i test “l’esito è stato sconcertante“. Le Mascherine, di tutte le tipologie anche Fpp2 e Ffp3, non erano protettive ed erano finite nelle strutture sanitarie del Friuli-Venezia Giulia e non solo. E così questa mattina su ordine della procura di Gorizia i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato oltre 60 milioni di Mascherine facciali, stoccate in 14 depositi in tutto il territorio nazionale, e in attesa d’essere distribuite, sono a caccia di altri 190 milioni di pezzi e hanno perquisito la sede di InvItalia a Roma per raccogliere tutti i documenti che possano permettere di ricostruire la filiera dell’acquisto e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Quando il laboratorio ha finito i test “l’esito è stato sconcertante“. Le, di tutte le tipologie anche Fpp2 e Ffp3, non erano protettive ed eranonelledel Friuli-Venezia Giulia e non solo. E così questa mattina su ordine della procura dii militari delladihannoto oltre 60difacciali, stoccate in 14 depositi in tutto il territorio nazionale, e in attesa d’essere distribuite, sono a caccia di altri 190die hanno perquisito la sede di Inva Roma per raccogliere tutti i documenti che possano permettere di ricostruire la filiera dell’acquisto e della ...

Advertising

CarloBianconi7 : @stocazzzzzo @Succhiandiamo io pure ?????ed infatti le farmacie hanno venduto pochissimo per il normale raffreddore/… - frabarraco : @MaxRibaudo Perché la Lombardia è governata bene forse?hanno iniziato con i vaccini antinfluenzale(13gare iniziate… - mariana80024548 : non comprate mascherine cinesi,sono pericolose ,nelle fibre c è una specie di filo nero simile a un verme che si mu… - ipell9 : @Moreno_Morello devi fare le pulci anche alle mascherine cinesi di arcuri , allora diventi credibile , non solo il… - conteDartagnan : Avevo ordinato delle mascherine cinesi un mese fa e ancora non sono arrivate, mi hanno risposto che è colpa del blo… -